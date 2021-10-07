Вакцинацию от коронавируса в Пензенской области прошли около 60% взрослого населения

ПЕНЗА, 7 октября. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавирусной инфекции двумя дозами препарата в Пензенской области прошли 59,3% взрослого населения региона. Это является недостаточным для стабилизации ситуации с заболеваемостью ковидом. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача по региону, руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаила Перекусихина.

"Охват вакцинацией взрослого населения от новой коронавирусной инфекции остается недостаточным (59,3%), что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации", - говорится в документе.

В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что на сегодняшний день первый компонент вакцины получили 469 315 человек, полностью завершили вакцинацию 430 527 жителей региона.

В четверг в Пензенской области была введена обязательная вакцинация для работников сфер торговли и услуг, общественного питания, образования, здравоохранения, транспорта и такси, госслужащих и других категорий граждан.

По данным управления Роспотребнадзора, каждые сутки в регионе регистрируют от 239 до 243 случаев заражения. "Установлено смещение заболеваемости на более молодые контингенты населения трудоспособного возраста: на группу 18-49 лет приходится 50,5% заболевших, на группу 60-64 лет - 21,2%", - отмечается в документе.

При этом идет роста числа заразившихся, которые посещали торговые центры, развлекательные площади, бары и рестораны, и также пользовались услугами общественного транспорта.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 72 379 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 58 092 человека выздоровели, 2 874 пациента умерли. В регионе запрещены массовые мероприятия, работа предприятий общепита ограничена с 23:00 до 6:00.