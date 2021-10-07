РФПИ предлагает разделить регистрацию вакцин от COVID и признание сертификатов для туризма

ТАСС, 7 октября. Процессы регистрации вакцин против коронавируса на каком-либо рынке и признания вакцинных сертификатов для туризма должны вестись параллельно. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Bloomberg TV.

"Необходимо разделять полную регистрацию вакцин против коронавируса на каком-то рынке и возможность признания вакцинных сертификатов для туризма. Мы считаем, что эти процессы не должны быть завязаны друг на друга и могут идти параллельно", - сказал он.