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В Татарстане запретили обучать детей религии без согласия родителей

Также религиозной группой не могут руководить иностранные граждане, которым нежелательно пребывать на территории России, и осужденные за экстремизм

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил изменения в республиканский закон "О свободе совести и религиозных объединениях". Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте главы республики.

Согласно документу, запрещается вовлечение детей в религиозные объединения.

"А также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей", - говорится в документе.

Кроме того, запрещается руководить религиозной группой иностранным гражданам, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания на территории Российской Федерации. Руководителем также не может стать осужденный за экстремизм. Введены и другие ограничения.

Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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