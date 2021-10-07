В Татарстане запретили обучать детей религии без согласия родителей

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил изменения в республиканский закон "О свободе совести и религиозных объединениях". Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте главы республики.

Согласно документу, запрещается вовлечение детей в религиозные объединения.

"А также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей", - говорится в документе.

Кроме того, запрещается руководить религиозной группой иностранным гражданам, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания на территории Российской Федерации. Руководителем также не может стать осужденный за экстремизм. Введены и другие ограничения.

Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.