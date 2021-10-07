Власти Орловской области приостановят диспансеризацию и медосмотры из-за пандемии

ТАСС, 7 октября. /ТАСС/. Власти Орловской области из-за роста числа пациентов с коронавирусом временно приостановят проведение диспансеризации определенных групп граждан, а также профилактических медосмотров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В ходе заседания регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции был дан ряд поручений об усилении антиковидных мер. В частности, региональному департаменту здравоохранения поручено временно приостановить проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения и несовершеннолетних, а также профилактических медицинских осмотров", - говорится в сообщении.

Также в регионе планируется введение системы QR-кодов при посещении кафе и ресторанов. Дата введение ограничений пока неизвестна. "Заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадиму Тарасову в срок до 14 октября поручено проработать вопрос о применении гражданами при посещении предприятий общественного питания QR-кода", - уточняет пресс-служба.

По сравнению с предыдущей неделей в Орловской области отмечается рост числа инфицированных коронавирусом на 28%. В качестве одной из причин роста заболеваемости ковидом отмечается недостаточная вакцинация населения региона от коронавируса.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявлено 47 265 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 44 548 человек, 1 017 пациентов умерли. За прошедшие сутки зафиксировано 180 пациентов с коронавирусом.