"Вижу на улице людей — перехожу на другую сторону". Как ковид изменил жизнь главы "Склифа"

"Отодрать от него респиратор невозможно"
Глава "Склифа" Сергей Петриков готовится к обходу. Надевает комбинезон, бахилы и серьезно говорит:
— Нам надо бы провести чемпионат по одеванию и раздеванию.
— Это мы умеем! — отвечает ему девушка-медик. Она уже полностью в "униформе".
— Одеваться или раздеваться?
— И то и другое!
На койке сидит парень — совсем молодой, похож на студента-первокурсника. Длинные волосы распущены, на тумбочке лежат большие наушники. На вопрос о самочувствии отвечает: "Адекватно", — и показывает знак "о’кей", соединяя кончики большого и указательного пальцев. И тут же заходится в хриплом кашле. "Кашель нековидный", — отмечает Петриков. Подходит к пожилому мужчине. "Болит нога?" — "Не то слово! Особенно сегодня ночью".
Как и для многих московских стационаров, для "Склифа" пандемия началась с дежурств в аэропорту в феврале-марте 2020 года. Тогда врачи столичных больниц встречали и обследовали людей, прилетающих из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой. Петриков в конце февраля как раз был в отпуске — организовывать это пришлось дистанционно. "Тогда я стал понимать, что коронавирус — это не шутка, — говорит он. — Я прилетел, и в аэропорту как раз попал на наших. В общем, заодно проверил, что там происходит".
Первых пациентов с коронавирусом "Склиф" принял 20 марта прошлого года. Сейчас здесь также работают центр заготовки плазмы переболевших и "ковидная" лаборатория — там исследуют ПЦР-тесты и кровь на антитела. При этом в НИИ скорой помощи продолжают работать и с нековидными пациентами — как объясняет Петриков, здесь один из самых больших объемов высокотехнологичной помощи в городе, и оставить людей без нее было бы невозможно. До пандемии в "Склифе" было 133 реанимационных койки. Сейчас — больше 200. "Это и ковид, и не ковид, — говорит директор НИИ. — И это очень много. Я думаю, тем, кто работает в обычном режиме, бывает даже тяжелее, чем тем, кто ушел в красную зону".
Слова про "чемпионат по одеванию и раздеванию" звучат как шутка. Но на самом деле первое, чему учили коронавирусных медиков, — это надевать и снимать средства индивидуальной защиты. И соблюдение правил контролируется жестко: "Если люди их нарушали, они больше не возвращались в корпус". Но таких случаев за полтора года были "буквально единицы": "Все понимают, что это безопасность. И расхлябанности никакой нет". И не только в самих красных зонах, но и "снаружи". Заместитель Петрикова, который возглавляет ковидный корпус, болел в первую волну, лечился в "Склифе" и "чуть не умер". Теперь он все время ходит только в респираторе.
"У нас чувства-то притупленные"
Сергей Петриков в "Склифе" с 18 лет. Он устроился сюда работать санитаром, когда учился в медицинском институте. "Как попал? По блату, естественно. У меня знакомый здесь работал, — смеется он. — "Склиф" — это же легенда. Попасть сюда работать — это было вообще нечто! Я очень гордился. И до сих пор горжусь".
Тогда в НИИ скорой помощи было два отделения реанимации. Они занимали "огромное пространство". А Петриков это пространство мыл — кровати, полы и стены. Все 24 часа, пока длилась смена. "То есть вы очень хорошо умеете мыть полы", — смеюсь я. "Умел. Навык теряется со временем. А мыть полы дома мне жена запрещает".
Вообще-то в медицину Петриков пошел случайно. "Родители сказали — я и пошел. Просто когда надо было поступать в институт, выяснилось, что я вроде не увлекаюсь ни техникой, ни гуманитарными науками". В институте он "втянулся", а выучившись на врача, стал работать в нейрохирургической реанимации.
Сергей Петриков помнит, как в больницах вводили одноразовые перчатки. И как медики пользовались еще металлическими шприцами. Он работал во время политического кризиса в октябре 1993 года. И на всех крупных терактах в Москве. "Когда был "Норд-Ост", к нам поступали автобусами, все в тяжелом состоянии, — вспоминает он. — Это ужас был". Институт скорой помощи привык работать на чрезвычайных ситуациях — и когда что-то подобное происходит, никого даже не надо обзванивать. "У нас нет гонга. Услышали, что большая ЧС, — все стягиваются. И руководители, и врачи, и медсестры. Здесь атмосфера такая".
Глава "Склифа" считает, что это и помогло сотрудникам в пандемию. "Мы просто привыкшие. Все готовы ко всему, — говорит он. — Я даже не помню, тяжело ли было работать во время ЧС. Ты просто работаешь и работаешь. А если включать эмоции, то работать будет невозможно". Но совсем их не включать все равно не получается.
"Если б он знал, через какой ад ему предстоит пройти…"
— Вы сами-то привились? Или переболели? — строго спрашивает нас Петриков.
— Я только в июне привился, — говорит фотограф ТАСС. — Я, знаете, в прорубь ныряю. А из тех, кто этим занимается, ковидом никто не болел…
— Мы тоже сначала думали, что кто курит и пьет коньяк, тот не заболеет, — серьезно отвечает глава "Склифа".
Он вообще шутит с очень серьезным лицом. На вопрос "как вы помогаете себе справляться с такими нагрузками?" отвечает: "Медитацией". Так что успеваешь представить его себе в позе лотоса. Потом смеется: "Да нет, конечно".
Прошлым летом Петриков сдавал ПЦР-тест каждое утро — чтобы не бояться ездить домой. "Я думал, что у меня нос отвалится, — вспоминает он. — Потому что у нас ПЦР берут правильно. Там тампон в нос надо засунуть на 7–8 см. До слез". Он заразился в разгар второй волны. Болел тут же, в своем кабинете, продолжая работать — совещания по видеосвязи, документы на подпись от переболевших "гонцов". "Зато мы тогда с огромным количеством соавторов написали книгу по интенсивной терапии ковида, она в начале сентября вышла. А так бы времени не было, — рассказывает он. — У меня тут балкончик есть в кабинете, сотрудники приходили, спрашивали снизу, нужно ли мне что-нибудь…" Взять больничный он себе позволить не мог: стоял конец ноября, и "у нас тут мощно было".
Сейчас Петриков и все его близкие привиты. "Чтобы убедить людей вакцинироваться, им надо просто показать, как устанавливается система для аппарата ЭКМО, — говорит он. — В человека устанавливают две трубки толщиной с большой палец, и вся его кровь прогоняется через специальный аппарат, который насыщает ее кислородом". Пациенты на ЭКМО — это самые тяжелые больные, "они находятся на очень тонкой грани". "Непосвященному человеку, наверное, тяжело на это смотреть. Но если он это увидит, то поймет, что проще привиться…"
Сергей Петриков говорит, что у сотрудников "Склифа" нет проблемы профессионального выгорания. "У нас большой штат психологов, и мы проводили на эту тему опрос, — рассказывает он. — Выяснилось, что потребность в психологической помощи у нас минимальная". Помогает поддержка коллег: "У нас тут такое братство, так всегда было". Выручает то, что в институте все знают свое дело, и руководителю не нужно постоянно все контролировать. Он даже спит все эти полтора года примерно так же, как и всегда, — правда, это не больше четырех — шести часов в сутки. "Нет, мне ненормально", — смеется он. Но это "ненормально" — такое же, как и в обычной врачебной жизни.
Но профессиональная деформация все равно проявляется.
"Я стал бояться общественных мест. С прошлой весны хожу только на работу и домой. Один раз прошлым летом жена вывезла меня в ресторан, но там были только мы и официанты в масках. И то я сопротивлялся, — говорит Сергей Петриков. — Если я разговариваю с кем-то, то только на дистанции два метра. А когда иду по улице и вижу, что мне навстречу идут люди, — я перехожу на другую сторону".
Бэлла Волкова