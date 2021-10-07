В МФЦ Северной Осетии приостановили оказание услуг Росреестра из-за технического сбоя

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Многофункциональный центр в Северной Осетии временно приостановил прием документов по услугам Росреестра из-за технического сбоя в системе федерального ведомства. Об этом сообщили в управлении республики по информационным технологиями и связи.

"В настоящее время в МФЦ закрыта предварительная запись и прием документов по услугам постановки на кадастровый учет недвижимого имущества, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Также пока не предоставляются сведения из ЕГРН. Отмечается, что граждане, которые были записаны на подачу документов по данным услугам, будут дополнительно оповещены о возобновлении работы после устранения неполадок", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты федерального ведомства восстанавливают доступ к системам, которые затронул произошедший технический сбой.

Все остальные государственные услуги в МФЦ предоставляются в полном объеме.