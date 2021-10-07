Ростовский губернатор заявил о продлении льгот владельцам автомобилей на газе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил уверенность в том, что освобождение от уплаты транспортного налога водителей автомобилей на газе в регионе будет продлено. На данный момент такая льгота действует в регионе до конца 2022 года.

"Что касается преференций - мы в полном объеме освободили от уплаты транспортного налога, который перешел на газомоторное топливо. Сегодня он действует до конца 2022 года, уверен, что мы эту дату продлим и далее", - сообщил Голубев на пленарном заседании X Петербургского международного газового форума в четверг.

Он пояснил, что правительство региона продолжит поддержку перехода автомобилистов на газ, это также подчеркивается в приоритете развития области до 2030 года.

По словам Голубева, толчком к развитию этой отрасли в регионе стало большое количество автомобилей, проходящих через территорию Ростовской области и загрязняющих окружающую среду. "Только автомобилей через Аксайский мост, через Ворошиловский мост в сутки в пиковый период - 122 тыс. <...> Это нас заставило призадуматься, мы увидели очевидные преимущества, поэтому эта тема стала приоритетной задачей правительства области, и мы поставили перед собой задачу перехода на экологически чистое газомоторное топливо и развитие газовой промышленной инфраструктуры", - сказал глава региона.

Об освобождении от уплаты транспортного налога автомобилистов, перешедших на газ, сообщалось в 2019 году, когда парламент Ростовской области принял соответствующий законопроект. Согласно ему, с 1 января 2020 года эти авто освобождены полностью от уплаты транспортного налога.