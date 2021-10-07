Живущая в Аргентине ветеран ВОВ приняла присягу гражданина РФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 октября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар, живущая в Аргентине, в возрасте 90 лет приняла присягу гражданина РФ. Торжественная церемония прошла в четверг в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

"Для меня большая честь вручить вам сегодня паспорт гражданина РФ", - сказал на церемонии посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Кадар сказала журналистам, что для нее это большая радость. "Я благодарна посольству за эту огромную работу, которую оно провело", - сказала она .

Как рассказала дочь ветерана Вера Кадар, ее мать жила в Горловке в Донецкой области, но после начала боевых действий в 2014 году ее семья приняла решение забрать ее в Аргентину. "Когда мы узнали, что живущие там могут получить российский паспорт, мы подумали, почему бы не восторжествовать справедливости, учитывая, что моя мама русская", - отметила она.

Мария Кадар родилась в марте 1931 года в Центрально-Черноземной области РСФСР. В годы Великой Отечественной войны она вместе с матерью была эвакуирована в Свердловскую область, где работала на заготовке дров и в колхозе. Ее отец погиб в 1943 году на Курской дуге.