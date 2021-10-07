Во Владикавказе определили финалистов телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Имена финалистов всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" объявили во Владикавказе, где мероприятия проходило впервые. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Мы рады, что именно Владикавказ принял юбилейный 20-й конкурс "ТЭФИ-Регион". Качественные телевизионные проекты - это больше, чем развлекательный или информационный контент, которого сейчас в изобилии. Это искусство. Огромного уважения заслуживает и активная гражданская позиция творцов, их желание принести пользу обществу и сделать жизнь вокруг чуть лучше. Участие, а тем более победа в таком масштабном творческом конкурсе, как "ТЭФИ-Регион" - определенный знак качества, признание в профессиональном сообществе", - сказал на церемонии объявления финалистов глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В торжественной обстановке были оглашены имена финалистов в 18 номинациях. Среди них - авторы и ведущие передач региональных телеканалов. Они примут участие в заключительном этапе конкурса в ноябре этого года, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Лучшие работы определило жюри, в которое вошли представители федеральных каналов, профессионалы медиаиндустрии, известные телеведущие, журналисты, члены Академии Российского телевидения. Всего на конкурс поступило 428 работ.

Финальные мероприятия всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" проходили во Владикавказе с 5 октября. В этом году престижный конкурс отмечает свой 20-летний юбилей. Для участников была подготовлена насыщенная деловая программа - тренинги, семинары, круглые столы, презентации.

Организатор конкурса - фонд "Академия Российского телевидения". Конкурс проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Во Владикавказе мероприятия проходят при поддержке главы Республики Северная Осетия - Алания Сергея Меняйло и правительства региона.