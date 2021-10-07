Окружной форум работников сферы патриотического воспитания открылся в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Окружной образовательный форум для работников, занятых в сфере патриотического воспитания, открылся в четверг в Севастополе с участием специалистов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"Участники - это специалисты сферы патриотического воспитания: руководители патриотических клубов, которые работают в регионах, это специалисты муниципальных государственных учреждений, это сотрудники вузов и ссузов - все те, кто реализует патриотическую повестку, представители клубов реконструкторов и поисковиков, - сообщил журналистам замдиректора ФГБУ "Роспатриотцентр" Иван Радько. - По факту, наши окружные форумы являются площадкой, где вырабатывают повестку на следующий год. То, что коллеги будут обсуждать, ложится в повестку на 2022 год - потому что потребность в знаниях, новых мероприятиях рождается на этих форумах".

В форуме в очном формате участвуют около 100 специалистов из ЮФО и СКФО, но многие участники присоединяются онлайн. Радько сказал, что форум не случайно проводится именно в Севастополе - город имеет героическую историю.

"Севастополь сочетает большую историю страны и в целом мировой цивилизации - <…> это живой урок истории. На мой взгляд, каждый житель страны должен посетить Севастополь, увидеть боевую мощь нашего флота, увидеть историю - героические страницы и Великой Отечественной войны, и предыдущих войн, где русская армия достигала успехов", - отметил он.

Форум проходит 7-10 октября в Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова. По данным правительства Севастополя, главной темой первого пленарного заседания стали "тренды в изменении отношения россиян к патриотизму и направления, которые позволят адаптировать современные институты, отвечающие за патриотическое воспитание". На будущие дни запланировано обсуждение аспектов работы в современных условиях, в том числе, с учетом цифровизации.