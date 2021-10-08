Жители планеты увидят 8 октября пик активности звездопада Дракониды

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Метеорный поток Дракониды достигнет максимума активности к 22:00 и будет доступен для наблюдений до рассвета. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Лунный свет, который обычно ухудшает видимость подобных явлений, в этот раз не помешает наблюдениям - Луна совсем недавно прошла фазу новолуния.

"В пятницу, 8 октября 2021 года, около 22:00 достигает максимума своей активности ежегодный метеорный поток Дракониды, порожденный кометой 21Р/Джакобини-Циннера. В 2021 году условия наблюдения Драконид благоприятные. <…> Наблюдать Дракониды лучше всего в предутренние часы в районе с ясным темным небом", - сказали в планетарии.

По прогнозам Международной метеорной организации, в ночь максимума ожидается от пяти до 15 метеоров в час. В прошлые годы астрономы отмечали отдельные всплески активности потока, когда количество метеоров достигало 400 и даже 700 метеоров в час.

"Название потока происходит от созвездия Дракон, в котором находится его радиант. <…> Для наблюдателя в средней полосе России в период максимума Драконид созвездие Дракон располагается после полуночи в северо-западной части неба", - также пояснили представители планетария.