Матвиенко открыла дневной марафон "Компас женского лидерства #МягкаяСила"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала старт дневному марафону "Компас женского лидерства #МягкаяСила" по обсуждению наиболее актуальных тем, который пройдет через 11 часовых поясов России и подведет итоги региональной недели III Евразийского женского форума.

"Марафон, который начнется на берегах Тихого океана, пройдет через 11 часовых поясов страны и, я уверена, ярко и насыщенно подведет итоги региональной недели третьего Евразийского женского форума", - сказала спикер Совфеда в видеообращении, открывая марафон.

Она отметила, что его участникам предстоит 16 часов делового и дружеского общения и обсуждения актуальных вопросов как для отдельных регионов, так и для всей страны. По мнению Матвиенко, каждая тема, которую предстоит обсудить на марафоне, значима: от вопросов экологии и инвестиций до путей развития международных партнерских и экономических связей. "Среди важнейших тем - женщины в науке и в бизнесе, женщины и цифровизация, участие женщин в "зеленой экономике" и многие-многие другие", - подчеркнула она.

Председатель верхней палаты парламента считает, что главный смысл марафона заключается в том, что представленные на нем проекты помогут регионам найти партнеров в решении общих проблем и узнать опыт женщин, добившихся успеха в самых разных отраслях. Она особо отметила участниц образовательной программы "Женщина-лидер", созданной при поддержке Совета Евразийского женского форума. Матвиенко призвала глав регионов обратить внимание на выпускниц программы. "Они прошли хорошую школу, серьезный отбор и готовы внести огромный вклад в развитие своей родины - большой и малой", - констатировала сенатор.

Как рассказали в пресс-службе Совета Федерации, старт марафона "Компас женского лидерства" назначен на полдень местного времени на Камчатке (03:00 мск), завершится он в 18:00 по местному времени (19:00 мск) в самом западном регионе страны - в Калининградской области. Марафон, который объединит более 150 спикеров из различных субъектов РФ, будет проводиться в гибридном формате, обсуждение наиболее актуальных тем будет проходить одновременно в московской и региональных студиях.

Гостями дневного марафона, как сообщается, станут сенаторы, депутаты Госдумы, руководители регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина-лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".