В Улан-Удэ планируется построить четыре школы с привлечением бизнеса

УЛАН-УДЭ, 8 октября. /ТАСС/. Строительство четырех школ на условиях государственно-частного партнерства планируется в Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"В Октябрьском районе столицы Бурятии появятся сразу четыре новые школы в рамках первой очереди государственно-частного партнерства с ООО "Про школа". Речь о школе на 354 места в 103-м микрорайоне, школе на 400 мест в 102-м микрорайоне, школе на 250 мест по улице Жердева и о школе на 360 мест в микрорайоне Забайкальский", - сообщили в пресс-службе. Завершить строительство планируют до 2024 года.

"С 2020 года правительство Бурятии совместно с администрацией города ведет работу по земельным участкам, где предполагается строительство новых зданий, обсуждаются технические условия и основные параметры участков", - добавили в мэрии.

Бурятия - один из российских регионов, где в последние годы не хватает школ и существует проблема обучения детей в третью смену. В 2019 году в регионе началось масштабное строительство средних образовательных учреждений, главным образом за счет федеральных средств, по нацпроекту "Образование". Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике сохраняется внутренняя миграция, которая приводит к тому, что школы, где было две смены, вдруг становятся трехсменными.

Благодаря федеральной поддержке за последние четыре года в регионе построено 16 школ, которые могут принимать более 6 тыс. детей в одну смену. Как отметили в министерстве образования Бурятии, строительство новых образовательных учреждений позволит к 2024 году решить проблему трехсменного обучения в республике.