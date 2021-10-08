{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Турпоток на Камчатку в пандемию сократился в 2,5 раза

По информации краевых властей, гости региона стали инвесторами

ТАСС, 8 октября. Туристический поток на Камчатку в пандемию сократился в 2,5 раза - с 240 тыс. человек в 2019 году до 90 тыс. в 2020 году, однако регион стали посещать люди, готовые стать инвесторами. Об этом в пятницу сообщил министр инвестиций, промышленности и предпринимательства региона Олег Костенко во время всероссийского марафона "Компас женского лидерства. Мягкая сила".

"Как ни странно, пандемия открыла новые возможности, новые формы работы с инвесторами. <…> Например, падение туристического потока в прошлом году было существенным - в 2019 году туристический поток был около 240 тыс., а в прошлом, в пандемию, всего 90 тыс. <…> Но приехали те, кто раньше тратил существенные деньги за границей, и, убедившись в красоте нашего края, его востребованности, в этом году вернулись в качестве инвесторов", - сказал Костенко.

Зампредседателя правительства края Виктория Сивак отметила, что регион занимает первое место в России по площади заповедников и второе по площади природных парков. Начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника Дарья Паничева сказала, что поток туристов в регион увеличился, и вопрос сохранения нетронутой природы стоит остро.

Гендиректор АО "Корпорация развития Камчатского края" Константин Коротов отметил, что доля женщин в инвестиционной сфере Камчатки превышает 60%, и "у сферы гостеприимства региона женское лицо". "Мы входим в топ регионов, которые в первую очередь хотели бы посетить и наши соотечественники, и зарубежные гости. <…> Суммарный объем инвестиций в уже реализуемые проекты превышает 50 млрд рублей", - сказал Коротов.

Марафон, который продлится в 16 часов , начался на Камчатке и Чукотке с обсуждения вопросов туризма и сохранения уникальной природы этих регионов. В нем приняли участие представители органов власти, некоммерческих организаций и специалисты по развитию туризма.

"Мы запускаем большой марафон. Он объединит всю страну и волной пройдет от Камчатки, берегов Охотского и Берингова морей до Балтики. Каждый час с нами на связи будет новая группа регионов, девять раз подряд мы будем встречать рабочий полдень", - сказала проректор по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина.

Гостями дневного марафона станут сенаторы, депутаты Госдумы, руководители регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина-лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

Теги
РоссияКамчатский край
Сельские музеи Алтайского края получат свыше 60 млн рублей на техническое переоснащение
Выделенные деньги помогут муниципальным музеям сделать экспозиции более современными
Читать полностью