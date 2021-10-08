Турпоток на Камчатку в пандемию сократился в 2,5 раза

ТАСС, 8 октября. Туристический поток на Камчатку в пандемию сократился в 2,5 раза - с 240 тыс. человек в 2019 году до 90 тыс. в 2020 году, однако регион стали посещать люди, готовые стать инвесторами. Об этом в пятницу сообщил министр инвестиций, промышленности и предпринимательства региона Олег Костенко во время всероссийского марафона "Компас женского лидерства. Мягкая сила".

"Как ни странно, пандемия открыла новые возможности, новые формы работы с инвесторами. <…> Например, падение туристического потока в прошлом году было существенным - в 2019 году туристический поток был около 240 тыс., а в прошлом, в пандемию, всего 90 тыс. <…> Но приехали те, кто раньше тратил существенные деньги за границей, и, убедившись в красоте нашего края, его востребованности, в этом году вернулись в качестве инвесторов", - сказал Костенко.

Зампредседателя правительства края Виктория Сивак отметила, что регион занимает первое место в России по площади заповедников и второе по площади природных парков. Начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника Дарья Паничева сказала, что поток туристов в регион увеличился, и вопрос сохранения нетронутой природы стоит остро.

Гендиректор АО "Корпорация развития Камчатского края" Константин Коротов отметил, что доля женщин в инвестиционной сфере Камчатки превышает 60%, и "у сферы гостеприимства региона женское лицо". "Мы входим в топ регионов, которые в первую очередь хотели бы посетить и наши соотечественники, и зарубежные гости. <…> Суммарный объем инвестиций в уже реализуемые проекты превышает 50 млрд рублей", - сказал Коротов.

Марафон, который продлится в 16 часов , начался на Камчатке и Чукотке с обсуждения вопросов туризма и сохранения уникальной природы этих регионов. В нем приняли участие представители органов власти, некоммерческих организаций и специалисты по развитию туризма.

"Мы запускаем большой марафон. Он объединит всю страну и волной пройдет от Камчатки, берегов Охотского и Берингова морей до Балтики. Каждый час с нами на связи будет новая группа регионов, девять раз подряд мы будем встречать рабочий полдень", - сказала проректор по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина.

Гостями дневного марафона станут сенаторы, депутаты Госдумы, руководители регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина-лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".