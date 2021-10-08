Марин Ле Пен завела аккаунт в TikTok в преддверии президентских выборов во Франции

ТАСС, 8 октября. Кандидат в президенты Франции, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен зарегистрировалась в соцсети TikTok. Об этом в четверг политик сообщила на своей странице в Facebook.

"Я теперь в TikTok: увидимся там!" - написала она.

В первом опубликованном в соцсети видеоролике Ле Пен обратилась к молодежи. "Встречайте меня в TikTok, где я буду рассказывать о лучших моментах моей [предвыборной] кампании. Я знаю, что TikTok - это молодые люди, и это хорошо, потому что у меня для вас много предложений", - сказала она.

К настоящему моменту о желании побороться за президентское кресло заявили 13 политиков, однако наблюдатели ожидают, что этот список расширится. До сих пор не прозвучало официальных заявлений из кабинета нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона. Между тем, по данным опросов, с большой вероятностью половину голосов избирателей разделят между собой в первом туре Ле Пен и Макрон. В случае их выхода во второй тур победу прочат действующему главе государства.

Тем не менее, согласно последнему опросу, проведенному службой Harris interactive, уже в первом туре Ле Пен может уступить не только действующему президенту Макрону, но и другому потенциальному кандидату, журналисту радикально правых взглядов Эрику Земмуру.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 10 апреля 2022 года. Второй состоится 24 апреля в случае, если никто из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов. Эти президентские выборы станут двенадцатыми в истории Пятой Французской Республики.