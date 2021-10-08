Заполняемость элитных отелей Хайнаня в октябрьские праздники превысила 90%

САНЬЯ /Китай/, 8 октября. /ТАСС/. Заполняемость крупнейших отелей южной китайской провинции Хайнань в период национальных каникул по случаю Дня образования КНР превысила 90%. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как отмечается в материале, во время праздников гостиницы и отели острова предоставляли для гостей дополнительные услуги, организовывали различные мероприятия. Так, например, расположенный в городе Ваньнин на восточном побережье отель Le Meridien ("Ле Меридиен") проводил бесплатные занятия для детей, а также мастер-классы по йоге и игре на барабанах для взрослых. Westin ("Вэстин") и Sheraton ("Шэратон"), также расположенные в бухте Ваньнин, запустили ряд акций и льгот на период каникул.

Курортный отель New Century Resort Hotel Qizi Bay ("Нью сенчюри резорт хотел цицзы бэй") в западной части острова также побил рекорд по загрузке. Как пишет газета, расположенный на территории отеля аквапарк привлек большое количество туристов из южных и восточных провинций Китая.

Как отметил в интервью "Хайнань жибао" представитель руководства отеля Atlantis Sanya ("Атлантис Санья"), заполняемость гостиницы во время каникул достигла пиковых значений, при этом количество туристов на Хайнане за минувшую неделю стало самым большим всплеском пассажиропотока за последнее время.

В этом году выходные дни в честь Дня образования КНР длились с 1 по 7 октября. Наряду с каникулами по случаю Нового года по лунному календарю первая неделя октября считается любимым временем китайцев для путешествий, в КНР его называют "золотой неделей". Как сообщило Министерство культуры и туризма Китая, в этом году за семь дней выходных жители КНР совершили 515 млн поездок внутри страны, доходы отрасли внутреннего туризма составили 389,061 млрд юаней (около $60,22 млрд).