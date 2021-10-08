В Сингапуре представили прибор для обнаружения в воздухе вируса SARS-CoV-2

СИНГАПУР, 8 октября. /ТАСС/. Ученые Сингапура создали устройство, способное обнаруживать в воздухе в закрытых помещениях вирус SARS-CoV-2. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе исследовательской группы из Национального университета Сингапура и Наньянского технологического университета.

"Научные работы показали, что контроль за воздушными массами обеспечивает более надежный уровень выявления РНК возбудителей вируса по сравнению с забором мазков", - указывается в сообщении. "Этому может быть несколько объяснений, но главное заключается в том, что вирус более распространен в воздухе, чем на поверхности", - отметили разработчики. .

"Ключевым моментом является обнаружение живого вируса в атмосфере, что позволит избегать общей изоляции, введения карантина и прочих мер", - отметил заместитель руководителя программы трансляционных исследований инфекционных заболеваний Национального университета профессор Пол Тамбиа. По его словам, "устройство может обнаружить вирус в помещении, где находятся десятки людей", то есть "вместо массового ПЦР-тестирования достаточно одного прибора".

Новинка, как отмечается в сообщении, "не очень громоздкая по размерам, но очень тяжелая". Один прибор рассчитан на обслуживание помещения площадью 50-80 кв. м.