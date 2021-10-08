Путин поздравил Леонида Куравлева с юбилеем

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 85-летием актера театра и кино, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актерской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений", - говорится в сообщении.

Президент пожелал артисту доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Окончил ВГИК, после поступил на работу в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), где служил до 1992 года.

Дебют Куравлева в кино состоялся в 1958 году: он сыграл роль в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.