Мишустин поздравил Леонида Куравлева с 85-летием

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 85-летием актера театра и кино, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Актер уникального дарования, искренний и достоверный, вы вписали немало страниц в историю отечественного кинематографа. Вам трудно быть в рамках одного амплуа. Вы блистательны как в комедии, так и в мелодраме", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что даже отрицательные персонажи в исполнении Куравлева обладают особым обаянием.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Окончил ВГИК, после поступил на работу в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), где служил до 1992 года.

Дебют Куравлева в кино состоялся в 1958 году: он сыграл роль в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Среди наиболее известных фильмов с его участием - "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.