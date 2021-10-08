Ущерб сельскому хозяйству после паводков в Хабаровском крае превысил 24 млн рублей

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Паводки на Амуре и на горных реках в Хабаровском крае нанесли ущерб сельскому хозяйству на сумму более 24 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу консультант отдела растениеводства министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Фирстов.

"В результате комиссионного обследования гибель посевов установлена в 11 хозяйствах на 2 318 га. Это Хабаровский, имени Лазо и Верхнебуреинский районы. Ущерб составил 24,04 млн рублей", - сказал Фирстов. Он уточнил, что решение о компенсации ущерба на федеральном уровне еще не принято.

От высокой воды пострадали крупные сельскохозяйственные организации и фермы. Так, от резкого подъема воды на горных реках в Верхнебуреинском районе погибли 2 га картофеля и 10 га кормовых культур. Всего по краю паводком уничтожило 252,6 га зерновых, посевы сои на более чем 1,1 тыс. га, картофеля - на 22 га, овощей - на 13 га, кормовых культур - на порядка 866 га.

"Сейчас в регионе идет уборочная кампания. Она проводится в оптимальных агротехнических сроках. Например, сои на сегодня убрано около 3 тыс. га, предстоит убрать 27,1 тыс. га. Урожайность по сое в этом году будет практически в два раза выше, чем в прошлом. Этому поспособствовало жаркое лето", - сказал Фирстов. Идет также уборка других культур.

Хабаровский край пережил несколько волн паводка на Амуре в этом году, предыдущие прошли без серьезных последствий, а во время нынешнего вода в реке превышала опасные отметки, были подтоплены дома, дачи, подворья, дороги, поля и пастбища. Также летом был серьезный паводок в Верхнебуреинском районе, при котором пострадали дома в поселках.