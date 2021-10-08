На выезде из Белоруссии скопилось свыше 2,5 тыс. большегрузных автомобилей

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Обновление таможенной системы Белоруссии привело к скоплению свыше 2,5 тыс. большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на выезде из страны. Об этом сообщили в пятницу в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

"За минувшие сутки в пунктах пропуска проводилось обновление таможенной системы, что повлияло на скопление грузового транспорта перед пунктами пропуска", - отметили в погранведомстве. По данным инфографики ГПК, свыше 2,5 тыс. транспортных средств ожидают оформления на границе.

В комитете добавили, что процедура оформления уже полностью возобновлена и осуществляется в штатном режиме. По данным погранведомства, наибольшее скопление большегрузов наблюдается на выезде в Литву, где в очереди стоят 1 240 единиц грузового транспорта. Больше всего загружен пункт пропуска "Козловичи" на белорусско-польской границе, где ожидают выезда 500 фур.