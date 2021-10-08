Власти Новосибирской области заявили, что господдержку наукоградов нужно увеличить

ТАСС, 8 октября. Политику государства в отношении наукоградов необходимо пересмотреть в сторону увеличения господдержки для реализации проектов на этих территориях. Об этом сообщила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова во время всероссийского марафона "Компас женского лидерства. Мягкая сила".

"Сегодня наши наукограды вновь говорят о том, что необходимо еще раз пересмотреть политику государства в отношении наукоградов, оказав те необходимые меры поддержки для того, чтобы проекты, которые на этих территориях сегодня уже разработаны, получили возможность на реализацию", - сообщила она.

В Новосибирской области находится рабочий поселок Кольцово, имеющий статус наукограда и расположенный в десяти километрах от новосибирского Академгородка. В Кольцово размещен крупный научно-производственный комплекс, в том числе центр вирусологии "Вектор" и новосибирский Биотехнопарк. С конца августа в Кольцово началось строительство уникального по своим характеристикам источника синхротронного излучения поколения 4+ Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"). Кроме этого, у областных властей есть планы по строительству инновационного района "Смартсити", который также затронет территорию наукограда.

Марафон, который продлится 16 часов, начался на Камчатке и Чукотке с обсуждения вопросов туризма и сохранения уникальной природы этих регионов. В нем приняли участие представители органов власти, некоммерческих организаций и специалисты по развитию туризма. Марафон завершится в 18:00 по местному времени (19:00 мск) в самом западном регионе страны - в Калининградской области. Марафон, который объединит более 150 спикеров из различных субъектов РФ, будет проводиться в гибридном формате, обсуждение наиболее актуальных тем будет проходить одновременно в московской и региональных студиях.

Гостями дневного марафона станут сенаторы, депутаты Госдумы, руководители регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина-лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".