Песков: национальность избивших молодого человека в метро не имеет значения, "они подонки"

"Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах. Не важно, какой они национальности", - сказал представитель Кремля. "Весьма отрадно, что они быстро были задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее", - добавил представитель Кремля.

При этом Песков призвал не предвосхищать каких-либо судебных решений, отметив, что это не входит в компетенцию Кремля. "Но то, что речь идет о подонках - это однозначно", - заключил он. Отвечая на вопрос о том, усматривают ли в Кремле в данном случае обострение межнационального вопроса, Песков еще раз сделал акцент на том, что "подонки - они самых разных национальностей", а этот вопрос "не имеет отношения к национальности".

Вечером 4 октября в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до "Первомайской", трое мужчин избили 25-летнего пассажира, который заступился за девушку, сделав им замечание. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство и просит передать им из полиции дело о хулиганстве. Пострадавший госпитализирован.

По данным СК, нападавшие при задержании угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. В настоящий момент Ханмомали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков арестованы.