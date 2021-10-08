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В школах Северной Осетии усилят воспитательную и психологическую работу

В каждом учебном заведении планируется ввести штатную единицу педагога-психолога, чтобы психологическая поддержка была доступна школьникам, учителям и родителям

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Воспитательная и психологическая работа с детьми будет усилена в школах Северной Осетии. В ней будут задействованы специалисты центра психолого-педагогического сопровождения, логопедической службы и центра профилактики девиантного поведения детей и молодежи. Об этом рассказала врио министра образования и науки республики Элла Алибекова.

"Процессы, которые происходят в обществе, могут оказать негативное влияние на подростков, поэтому необходимо консолидировать усилия родителей и педагогов. Конечно, на первый план выходит работа классных руководителей и психологов, которые должны выявлять предпосылки к конфликтным ситуациям, наблюдать за эмоциональным состоянием детей и знать, в каких условиях живет школьник. Это работа очень сложная, объемная, но чрезвычайно важная. Наша общая задача - создать все необходимые условия для воспитания гармонично развитой личности", - сказала Алибекова.

Эксперты центра психолого-педагогического сопровождения, логопедической службы и центра профилактики девиантного поведения детей и молодежи будут работать напрямую с детьми, а также оказывать консультативную помощь школьным специалистам. Кроме того, планируется ввести в каждой школе штатную единицу педагога-психолога, чтобы психологическая поддержка была доступна школьникам, учителям и родителям. Работа в этом направлении проводится в настоящее время.

Как пояснила ТАСС главный внештатный педагог-психолог Министерства образования и науки региона Марина Зотова, республиканская модель сопровождения в образовании признана одной из лучших в стране.

В социальных сетях и мессенджерах 6 октября распространялась информация об угрозе совершения преступления в школе № 30 Владикавказа. Школы в городе взяты под охрану сотрудниками регионального управления МВД России и Росгвардии. Явка в школы в настоящее время низкая.

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