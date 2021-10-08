Фадеев: Нобелевская премия Муратову показывает, что в России есть энергичная журналистика

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову показывает, что в России есть энергичная журналистика, несмотря на критические высказывания о ней. Об этом заявил ТАСС в пятницу глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Надо поздравить Дмитрия Муратова с этой премией. Я бы сказал, что эта премия показывает, что журналистика в России есть, очень энергичная, несмотря на раздающиеся критические высказывания в последнее время. "Новая газета" - газета политическая, газета резкая, иногда даже, я бы сказал, радикальная, и она живет, существует и преуспевает, это важно", - сказал он.

Фадеев отметил, что в России существует множество разных общественных течений и взглядов. "Важно, что существуют и находят себе место и такие жестко политические газеты, как "Новая газета". Тем более важно, что нобелевский комитет обратил на это внимание", - добавил он.

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Комитет решил присудить премию за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". Муратов - один из основателей "Новой газеты", он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 гг. и снова занял этот пост в 2019 г. Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году.