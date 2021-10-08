В Северной Осетии стартует просветительский проект "Лекториум" для школьников

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Просветительский и профориентационный проект "Лекториум" заработает в Северной Осетии с 9 октября. В рамках проекта школьники смогут пообщаться с представителями управленческого, научного, педагогического и бизнес-сообществ, говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки республики.

В частности, в рамках "Лекториума" у старшеклассников и студентов появится возможность принять участие во встречах с известными людьми Северной Осетии и задать волнующие их вопросы.

"Они смогут узнать их мнение по различным вопросам, также спикеры поделятся секретами построения успешной карьеры, расскажут о востребованности различных профессий в современном мире, как справляться с профессиональными вызовами и почему не надо бояться пробовать себя в различных областях", - говорится в сообщении.

Планируется, что встречи в рамках "Лекториума" будут проводиться один раз в месяц.