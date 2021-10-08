Путин: нельзя терять в ДТП столько людей, как при военных действиях

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же число людей, как при военных действиях, заявил он в пятницу на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

"Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях", - прокомментировал Путин доклад Хуснуллина о снижении смертности в ДТП в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Путин отметил, что снижение смертности в ДТП - это результат комплексных усилий и МВД, которое "работает в целом все лучше", и дорожников. "Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать", - поручил президент.

Глава государства также уделил отдельное внимание благоустройству дорожной инфраструктуры. "Нужно помогать регионам переходы делать обязательно - и сверху, и тоннели. Заниматься надо системно этим", - отметил он, обращаясь к Хуснуллину с поручением продолжать эту работу.

Вице-премьер поблагодарил президента за ряд решений, которые были приняты в самый разгар пандемии коронавируса и позволили сохранить темпы дорожного строительства. Говоря о разрешении дорожным рабочим продолжать их деятельность, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Путин отметил, что помнит эти обсуждения. "Люди на воздухе работают - это лучше, чем в общежитии сидеть", - подчеркнул глава государства. При этом Хуснуллин заметил, что таким образом в прошлом году удалось на 12% перевыполнить годовой план по вводу автодорог. "В этом году, чтобы продолжить тренд, даже к увеличенным показателям прошлого года мы идем с плюсом в 6% в физическом объеме освоения по укладке асфальта и идем 10% по деньгам", - подчеркнул вице-премьер. "То есть денег больше, чем асфальта" - отметил Путин.

Замглавы правительства также выразил слова благодарности за решение выделить регионам дополнительные деньги на ремонт автодорог в размере 30 млрд рублей. "Это небольшие деньги для дорожного строительства, надо с умом их истратить просто, посмотреть на регионы. Ведь у нас 500 с лишним тысяч километров региональных дорог, федеральных 60 всего, а этих - 500, а 900 с лишним - это местные дороги, почти миллион. Насколько я помню, у нас были с вами планы местные дороги вывести на нормативный уровень даже в большем объеме, чем региональные, где-то под 85 [процентов] мы планировали", - отметил Путин. Хуснуллин заверил, что все плановые показатели выполняются.