Мишустин оценил усилия курских властей по строительству жилья и созданию условий для жизни

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин, находясь в пятницу с рабочей поездкой в Курской области, ознакомился с проектом создания нового жилого района "Северный".

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что развитие района будет вестись в том числе за счет средств инфраструктурного кредита. "Я осведомлен о деталях инфраструктурного кредита, который вы получили два дня назад, - ответил глава правительства губернатору. - Решением комиссии вам выделено 3,6 млрд рублей. Это на два детских сада, на водовод, на автодорогу и школу, на 29 жилых домов".

"Это элементы комплексного развития территории, - продолжил Мишустин. - Это здорово, территориальное планирование, развитие, которое будет поддержано инфраструктурными кредитами и облигациями, это возможность регионов получить длинные деньги, развиваться".

По словам премьера, соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина "исполняется сейчас очень четко". "82 региона уже подали заявки на более чем 1 трлн рублей", - напомнил Мишустин.

Он указал, что возможность получить такие кредиты важна для многих регионов, в том числе и для Курской области. "Комфортное жилье и создание условий для людей - одна из национальных целей развития. Радуюсь, что вы так системно и комплексно к этому подошли", - резюмировал премьер.

Осматривая макет района "Северный", он также обратил внимание на церковь. "Что это за церковь, очень красивая", - заметил Мишустин.

Старовойт проинформировал главу кабмина, что за последние три года в Курской области построено и введено в эксплуатацию 1,5 млн кв. м. жилья, в этом году намерены ввести в эксплуатацию еще 627 тыс. кв. м. На территории областного центра запланировано пять крупных проектов по строительству жилого фонда и созданию возможностей развития инфраструктуры, четыре из которых будут реализовываться через инфраструктурные облигации при поддержке "ДОМ.РФ" и Минстроя, добавил он.