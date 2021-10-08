Мурашко заявил, что детскую больницу под Курском необходимо построить к 2024 году

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Строительство современной областной детской больницы в Курской области должно завершиться в плановый срок - в 2024 году. Об этом заявил журналистам в пятницу в ходе посещения Курской областной клинической больницы журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Председатель правительства поддержал, в том числе <…> строительство новой детской областной больницы, современной, уже оснащенной по последнему слову техники, с современными операционными, реанимационными палатами, было принято. И средства федерального бюджета будут включены в проект бюджета, и больница начнет строиться в плановые сроки: 2024 год (сдача в эксплуатацию - прим. ТАСС)", - сказал он.

Он выразил надежду на то, что региональные власти с подрядчиками смогут своевременно и качественно завершить строительство.

Начало строительства многопрофильной областной детской клинической больницы в Курске было запланировано на 2022 год. В медучреждении планируется развернуть стационар на 320 коек, девять соматических и пять хирургических отделений, отделения анестезиологии и реанимации на 18 коек, четыре операционных блока, детский консультативно-диагностический центр на 450 посещений в смену. Строительство больницы позволит расширить возможности по оказанию специализированной медицинской помощи детям, в том числе высокотехнологичной.