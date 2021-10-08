Памфилова поздравила Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова поздравила главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года, отметив его умение отстаивать свои принципы и достигать поставленных целей.

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"Поздравляю Дмитрия с заслуженной наградой и желаю ему самого главного - здоровья", - приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК в пятницу.

Она отметила умение Муратова "идти наперекор любой конъюнктуре в отстаивании своих принципов и достижении поставленных целей". "[Его] искусство сочетать при этом твердость, последовательность и непреклонность с готовностью слышать точку зрения самых непримиримых оппонентов и даже идти с ними на компромисс, если того требует спасение жизни и достоинства человека, оказавшегося в беде. Об этих качествах Муратова я знаю не понаслышке. И еще - повезло тем, кого он считает своими друзьями", - подчеркнула глава ЦИК.

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Комитет решил присудить премию за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Дмитрий Муратов - один из основателей "Новой газеты", он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 год и снова занял этот пост в 2019 году. Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году.