Города Вологодской области и Татарстана победили в конкурсе лучших муниципальных практик

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Победителями всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в 2021 году стали города Череповец Вологодской области и Чистополь Республики Татарстан, сообщили в пятницу на сайте Минэкономразвития РФ.

"На заседании федеральной комиссии по организации и проведению всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" определены победители конкурса по итогам 2021 года. <…> В номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" от городских округов и поселений победителями стали: первое место - город Череповец Вологодской области; второе место - город Дзержинск Нижегородской области; третье место - город Чаплыгин Липецкой области", - говорится в сообщении.

Среди поселений в этой номинации победило Михайловское сельское поселение Чувашской Республики. Лучшие практики в сфере "обратной связи" от жителей и общественного самоуправления представили город Чистополь Республики Татарстан, Таруса Калужской области и мордовский город Темников, среди поселений победило Сугайкасинское сельское поселение Чувашской Республики.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, количество заявок на конкурс за четыре года выросло в два раза. "Номинация "Умный город" прибавила почти 60% к количеству заявок прошлого года, а это значит, что процесс цифровизации городского хозяйства становится все более востребованным, в том числе в сельских поселениях", - приводятся слова Хуснуллина в сообщении.

Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. Его цель - выявление и распространение лучшего управленческого опыта. Премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политике, цифровизации городского хозяйства, а также за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений. Помимо дотаций лауреаты получают дипломы правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик.

Ранее сообщалось, что дотации для победителей из числа городских и муниципальных округов и поселений составят от 10 млн рублей до 50 млн рублей, сельских поселений - от 3 млн рублей до 20 млн рублей. Общий фонд премирования в 2021 году - 1 млрд рублей.