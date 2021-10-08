Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту центра паллиативной помощи

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход капитального ремонта филиала столичного многопрофильного центра паллиативной помощи, где планируется открытие дома сестринского ухода "Люблино".

"Мы продолжаем развивать программу паллиативной помощи в Москве. Сделали патронажную помощь на дому, которая сегодня одномоментно обслуживает около 17 тыс. человек. Развернут коечный, стационарный фонд, около 1 тыс. коек работает на паллиатив. Большая программа создания новых сестринских корпусов, около 500 коек", - сказал мэр, добавив, что благодаря этому объем паллиативной помощи в городе вырастет в 1,5 раза.

"Тяжелая, сложная, но очень нужная помощь. Я благодарен всем, кто посвятил свою жизнь этой профессии, этому направлению. Надеюсь, что в сотрудничестве с общественными организациями, благотворительными фондами, усилиями города эта ситуация будет значительно улучшаться", - подчеркнул Собянин.

Как отметила директор московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер, все проектные решения вышли на европейский уровень.

"Стандарт, который здесь есть, уровень комфорта, который здесь есть с учетом профессионализма персонала, наличием всех обезболивающих средств, у нас счастливый город в этом смысле", - сказала Федермессер.

Сестринский уход

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, дом сестринского ухода "Люблино" будет открыт в бывшем корпусе ГКБ им. Демихова. Готовность объекта составляет 95%. Также будет открыт учебный центр для персонала.

Для оснащения дома сестринского ухода будет закуплено свыше 5 тыс. единиц современной медицинской техники на общую сумму более 170 млн рублей: современные аппараты УЗИ, ЭКГ и передвижной рентген-аппарат, позволяющие проводить необходимую диагностику в отделении или у койки пациента.

Планируется, что первых пациентов дом сестринского ухода "Люблино" примет в декабре 2021 года.

Кроме того, в 2021-2022 годах правительство Москвы планирует завершить капитальный ремонт еще трех зданий центра паллиативной помощи для размещения отделений сестринского ухода. Таким образом, в 2022-2023 годах в Москве будет открыто порядка 300 коек сестринского ухода для пожилых пациентов.