Икона с частицей мощей святой Евфросинии Московской будет передана на Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Передача иконы с частицей мощей святой преподобной Евфросинии Московской и образа святой благоверной Анны Кашинской пройдет в Алапаевске Свердловской области 11 октября в рамках III Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений. Об этом сообщили в пятницу на сайте екатеринбургской епархии.

"10 и 11 октября <…> в Екатеринбурге и Алапаевске состоятся III Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения. Памятные и просветительские мероприятия пройдут в рамках дня памяти святых преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары, который отмечается 11 октября. <…> 11 октября перед началом второй сессии чтений в Свято-Елисаветинском женском монастыре города Алапаевска состоится передача иконы с частицей мощей святой преподобной Евфросинии Московской и образа святой благоверной Анны Кашинской, особо почитаемых Великой Княгиней Елисаветой Федоровной", - говорится в сообщении.

Как добавили в правительстве Свердловской области, Елизавета Федоровна в 1907 году принимала участие в торжествах 500-летия со дня кончины преподобной Евфросинии Московской, а в 1909 году - в прославлении святой преподобной Анны Кашинской.

В дни чтений в Алапаевске также пройдет торжественная закладка первого камня в основание нового храма во имя Александра Невского в историческом месте, где храм располагался более 100 лет назад. Кроме того, в городе пройдет архиерейская Божественная литургия.

"Сами Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения пройдут на двух площадках Областного краеведческого музея имени О. Е. Клера, 10 октября конференция откроется в екатеринбургском музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл", а 11 октября, в день обретения мощей святых преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары, продолжится в Музее памяти представителей Императорского Дома Романовых "Напольная школа в городе Алапаевске". С докладами выступят специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Алапаевска", - поделились в епархии. По данным правительства области, научно-практическая конференция пройдет по инициативе и при участии Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". В ходе чтений будут заслушаны доклады о связи Императорского Дома Романовых и Свердловского областного краеведческого музея имени О .Е. Клера, научно-общественной деятельности Великого Князя Георгия Михайловича, роли Великих Князей "Михайловичей" в искусстве и культуре второй половины XIX века и другие темы - из-за пандемии часть докладов прозвучит в режиме онлайн.

Гостям Музея памяти представителей Императорского Дома Романовых "Напольная школа в городе Алапаевске" также представят выставку из фондов музея имени О. Е. Клера "Великий князь Георгий Михайлович: Жизнь и судьба". А в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история. Свердловская область" зрителей ждет открытие выставки "Русские миссионеры" Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

О святых

Святые благоверные князь Димитрий Донской (1350 - 1389) и его жена Евфросиния Московская (1353 - 1407) стали примером супружеской верности и согласия. Они были родителями 12 детей, их союз стал основой последующей династии московских князей. В 2015 году Священный Синод РПЦ установил на 1 июня (День защиты детей) празднование памяти этой многодетной пары.

Святая благоверная княгиня Анна Кашинская - дочь ростовского князя Димитрия Борисовича, в 1294 году стала супругой святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. На Соборе 1649 года было постановлено открыть ее мощи для всеобщего почитания и причислить благоверную княгиню Анну к лику святых Русской Церкви. Но позже патриарх Иоаким поставил вопрос на Московском Соборе об упразднении ее почитания в связи с обострением старообрядческого раскола, использующего имя Анны Кашинской в своих целях. В 1909 году произошло вторичное ее прославление.