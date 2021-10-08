Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в большинстве отраслей в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление, согласно которому в регионе всем сотрудникам образовательных организаций, сферы услуг, медикам и представителям ряда других отраслей должны обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса. Документ опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

До этого вакцинация от коронавируса в регионе была добровольной.

"Постановляю обеспечить с 11 октября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, выполняющим работы или оказывающим услуги населению Челябинской области. <...> Обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 постановления", - говорится в документе.

В списке перечислены сотрудники организаций, осуществляющих медицинскую и образовательную деятельность, работники торговли, общественного питания, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, гостиниц, парикмахерских, МФЦ, почтовых отделений, фитнес-клубов, театров. Кроме того, в список попали государственные и гражданские служащие.

В документе говорится, что в регионе в сентябре отмечен рост заболеваемости коронавирусом на 30,8%, в сравнении с августом текущего года.

По данным властей Челябинской области, регион находится на пике заражаемости коронавирусом. На 8 октября с начала пандемии в регионе зафиксировано 100 679 случаев заражения коронавирусом (плюс 400 подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 85 138 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, продолжают лечение 10 629 человек. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции.