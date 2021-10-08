Генсек ООН заявил, что свобода прессы жизненно важна для мира

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил в пятницу российского журналиста Дмитрия Муратова и его коллегу с Филиппин Марию Рессу с присуждением им Нобелевской премии мира и заявил, что свобода прессы является "жизненно важной для мира, справедливости и прав человека". Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

"Это признание [лауреатов] - напоминание о том, что ни одно общество не может быть свободным без журналистов, которые могут расследовать правонарушения и говорить правду властям", - отметил Гутерриш.

Муратов - один из основателей "Новой газеты", он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 год и снова занял этот пост в 2019-м. Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. В 1990 году этой награды удостоился Михаил Горбачев.