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Уровень вакцинации от коронавируса в четырех районах Белгородской области достиг 80%

Речь идет о Красногвардейском, Краснояружском, Чернянском районах и Новооскольском городском округе

ТАСС, 8 октября. Уровень вакцинации от коронавируса достиг 80% от всего взрослого населения в четырех из 21 района Белгородской области. Всего в регионе первый компонент вакцины получили свыше 761 тыс. человек, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Продолжается прививочная кампания от COVID-19. 80% показателя [от общего числа взрослого населения] уже достигли четыре муниципалитета - Красногвардейский, Краснояружский, Чернянский районы и Новооскольский городской округ", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, чтобы достичь 80% в целом по региону, потребуется привить от коронавируса около 1 млн человек. К 8 октября первый компонент вакцины получили более 761 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию свыше 712 тыс. жителей.

В Белгородской области отмечается значительный рост заболеваемости ковидом, коечный фонд региона занят на 90%. Прорабатывается введение новых ограничений, в том числе, использование в общественных местах QR-кода.

С начала пандемии в Белгородской области выявили 55 550 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 980 человек, 1 202 пациента умерли.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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