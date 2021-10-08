В EMA не комментируют возможные поездки инспекторов в Россию

ГААГА, 8 октября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данном этапе не может комментировать информацию о возможных поездках инспекторов в России. Об этом заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе европейского регулятора в ответ на просьбу прокомментировать информацию Минздрава РФ о том, что визит представителей ЕМА в РФ может состояться в декабре.

"В контексте оценки вакцины "Спутник V" европейские инспекторы провели проверки надлежащей клинической практики и надлежащей производственной практики в России в апреле и мае 2021 года, - отметили в агентстве. - Поскольку от заявителя поступает новая информация в ходе последовательной экспертизы, могут потребоваться дальнейшие проверки. Но пока оценка вакцины продолжается, мы не можем комментировать дальнейшие плановые или текущие проверки".

Информация об инспекциях, заверили в EMA, "будет включена в окончательный отчет, который будет опубликован на сайте после рекомендации о выдаче временного регистрационного удостоверения, если будет получена соответствующая заявка".

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.