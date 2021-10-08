Непривитых сотрудников отстранят на предприятиях в Карелии, где выявят вспышку COVID-19

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса, будут отстранять от работы на предприятиях в Карелии, если на них выявят вспышку COVID-19. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Теперь в случае возникновения вспышек заболевания в учреждениях и организациях будут проводиться проверки, а непривитых отстранят от работы", - говорится в сообщении по итогам заседания оперштаба.

Как отметила врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович, большинство коронавирусных очагов сегодня выявляют на предприятиях, где доля вакцинированных недостаточная. При этом процент заболевших COVID-19 cреди привитых крайне низкий, отметил представитель надзорного ведомства.

В Карелии планируется привить от коронавируса 343 516 человек, сейчас вакцинированы более 219 тыс. жителей республики. По информации министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова, темпы вакцинации на сегодня составляют 800-900 человек в сутки, или 169 на 100 тыс. населения, что выше, чем среднероссийский показатель - 148 на 100 тыс. населения. Более 600 предприятий получили паспорта коллективной вакцинации, то есть в этих трудовых коллективах привились или переболели COVID-19 за последние полгода не менее 60% сотрудников.

По данным Минздрава Карелии, с начала пандемии в республике выявили 67 836 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 256 человек, из них 252 не были привиты. Выздоровели за все время 64 432 пациента, умерли 899.