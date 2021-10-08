Директором года России стала Майя Майсурадзе из Московской области

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Майя Майсурадзе из Подмосковья стала победителем Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России - 2021", сообщила в пятницу пресс-служба Минпросвещения.

"Сегодня в Московской области завершился Всероссийский профессиональный конкурс "Директор года России - 2021". Имя победителя конкурса на церемонии закрытия объявил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. Лучшим директором школы признана Майя Майсурадзе, директор областной Гимназии им. Е. М. Примакова (Московская область)", - говорится в сообщении.

Победителю вручат главный приз конкурса на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце, которая пройдет 10 октября.

Всероссийский профессиональный конкурс "Директор года России - 2021" проходил в Московской области с 6 по 8 октября.