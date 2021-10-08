Лауреат Нобелевской премии Мария Ресса призвала власти в России и мире уважать журналистов

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Решение Норвежского нобелевского комитета наградить премией мира представителей независимых СМИ должно напомнить властям в России и в мире о необходимости уважать журналистов. Такое мнение высказала в пятницу филиппинская журналистка Мария Ресса, которая в пятницу разделила Нобелевскую премию мира за 2021 год с главным редактором российской "Новой газеты" Дмитрием Муратовым.

"Угрозы и преследование, с которыми столкнулась я и мои коллеги-журналисты на Филиппинах - яркий пример глобального тренда, состоящего в том, что журналисты и свободная пресса вынуждены работать во все более сложных условиях. Надеюсь, что присужденная сегодня Нобелевская премия мира за 2021 год напомнит властям на Филиппинах, в России и по всему миру о необходимости уважать журналистику и журналистов, - сказала она британскому телеканалу Sky News. - Независимая журналистика, дающая возможность призвать к ответу облеченных властью, еще никогда не была так важна, как сегодня".

Соцсети против СМИ

В эфире филиппинского портала Rappler Ресса также указала на быстро меняющуюся роль СМИ в современном мире, где журналисты "уступили технологическим платформам власть над новостным потоком". По ее словам, в "информационную экосистему запущен вирус лжи", в распространении которой заинтересованы социальные сети, настраивающие свои алгоритмы соответствующим образом.

"Когда живешь в мире, где с фактами можно спорить, и когда крупнейший в мире поставщик новостей (соцсеть Facebook - прим. ТАСС) отдает предпочтение лжи, приправленной злобой и ненавистью, и распространяет ее быстрее и дальше, чем факты, журналистика превращается в [политический] активизм, и в Rappler мы прошли эту трансформацию", - рассказала Ресса, отметив, что ее портал существует под постоянной угрозой прекращения деятельности, "словно на зыбучем песке".

Как заявила Ресса, мир должен сообща противостоять попыткам глобальных технологических компаний манипулировать сознанием масс, обратив особое внимание на материалы, обнародованные бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген. По словам Хауген, ради увеличения прибыли компания позволяет публиковать в своей социальной сети дезинформацию и разжигающие ненависть комментарии, а также ничего не предпринимает для борьбы с негативным влиянием соцсетей на подростков. Переданные ранее Хауген в прессу внутренние данные Facebook подтверждают ее обвинения. Эти материалы могут быть использованы законодателями в США и других странах для ужесточения регулирования деятельности интернет-гиганта.

Лауреаты премии мира

Ресса, родившаяся в 1963 году в столице Филиппин Маниле и учившаяся в США, является генеральным директором и одной из основательниц издания Rappler, которое было создано в 2012 году. Она неоднократно подверглась нападкам из-за критического освещения работы администрации действующего президента Родриго Дутерте.

Представитель Филиппин в этом году впервые в истории был удостоен Нобелевской премии. По словам самой Рессы, она была шокирована новостью о том, что стала лауреатом награды, и "не знала, как отреагировать". Звонок из Норвегии застал журналистку в неудобный момент, и, чтобы ответить на него, она должна была временно прервать свое выступление на онлайн-форуме Press in Distress ("Пресса под ударом").

Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. В 1990 году эту премию получил Михаил Горбачев, занимавший тогда должность президента СССР, в знак признания его роли в процессе разрядки международной напряженности. В 1975 году Нобелевской премии мира был удостоен советский академик Андрей Сахаров за "борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства".

Муратов родился в Куйбышеве (ныне Самара) в 1961 году. В 1983 году он окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета. Журналистскую карьеру начал в газете "Волжский комсомолец", затем работал в "Комсомольской правде".

В 1993 году созданное Муратовым товарищество журналистов "6-й этаж", располагавшееся на шестом этаже издательского комплекса "Пресса" в Москве на улице Правды, учредило "Новую ежедневную газету". Муратов вошел в ее редколлегию и стал заместителем главного редактора. Впоследствии издание было переименовано в "Новую газету". С 1995 года с двухлетним перерывом (2017-2019) он является ее главным редактором.