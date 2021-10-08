Около 80% сотрудников отелей Сочи вакцинированы от коронавируса

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Около 80% сотрудников индустрии гостеприимства города Сочи сделали прививку от коронавируса. Всего в отрасли работает около 35 тыс. человек, сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в пятницу.

"Благодаря поддержке правительства и губернатора Краснодарского края в Сочи активно развивается санаторно-курортная отрасль. Доложил вице-премьеру, что по итогам девяти месяцев этого года доходы от туризма составили более 1 млрд рублей. В отрасли гостеприимства работают свыше 35 тыс. человек, и уже более 80% сотрудников вакцинировались от ковида", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что для удобства гостей власти организовали мобильные пункты вакцинации, в том числе и в гостиничных комплексах. Кроме того, по словам главы города, Сочи стал первым российским курортом, который присоединился к международной программе безопасных путешествий Safe Travels. Отличительный знак проекта получили более 50 туристических объектов.

Сочи - один из самых популярных курортов России. Летом пользуется спросом отдых в прибрежной зоне, зимой - в зимнем кластере. По состоянию на конец сентября курорт посетили 5,6 млн человек. По прогнозам властей, до конца года Сочи примет еще 1 млн туристов.