Росприроднадзор составил рейтинг основных городов-загрязнителей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор составил экологический рейтинг основных городов-загрязнителей на территории России. Об этом в пятницу в Instagram сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

В рейтинг вошли Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, поселок городского типа Рефтинский в Свердловской области, Междуреченск (Кемеровская область), Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск (Иркутская область). Распределение мест в рейтинге связано с концентрацией крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических предприятий, которые используют грязные виды топлива, уточнила Радионова.

Глава ведомства пояснила, что по отдельности предприятия проходят проверку на уровень выбросов, но при их нахождении в одной области нормативы не выполняются. "В самых загрязненных районах находятся предприятия компаний "Русал", "Норникель", "СУЭК-Кузбасс", "Мечел", "Евраз", группа компаний "Сибантрацит", "Газпром нефть", ПАО "Лукойл", ПАО "НК "Роснефть" и других", - отметила глава Росприроднадзора.

Из-за отсутствия в законодательстве методики расчетов совокупной нагрузки предприятий она в определенной области превышает уровень загрязнения. Также Родионова подчеркнула, что мониторинг источников выбросов должен быть постоянным, а не только во время проверок.