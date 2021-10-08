В ПФО предложили законодательно закрепить мониторинг соцсетей на опасный контент для детей

ПЕНЗА, 8 октября. /ТАСС/. Законодатели регионов Приволжского федерального округа (ПФО) предлагают закрепить в нормативно-правовых актах возможность мониторинга соцсетей на деструктивный контент для молодежи. Об этом сообщил в пятницу заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО в Пензе.

"Принятие нормативно-правовых актов, позволяющих осуществлять мониторинг социальных сетей на включенность в деструктивный контент подростков и молодежи для организации профилактической работы с ними, имеет сейчас важнейшее значение. Такие рекомендации правительству РФ предлагается включить в протокольное решение заседания ассоциации", - сказал Машковцев.

По словам полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, недостаточное внимание к проблемам молодежи приводит к возрастанию влияния деструктивных сил. "Результаты подчас мы видим самые трагические - и на улицах, и в стенах учреждения образования. Так у нас было в мае в Казани, и 20 сентября - в кампусе Пермского государственного научно-исследовательского университета", - отметил Комаров.

В полпредстве подчеркнули необходимость формировать позитивную молодежную повестку в СМИ и интернете. "Мы считаем целесообразным возложить функции основного проводника позитивного контента на центры управления регионами с обеспечением их необходимым финансированием", - сообщил, в свою очередь, Машковцев.

Он подчеркнул, что регионам округа также необходимо ускорить работу, чтобы привести их законодательство в соответствие с федеральным законом о молодежной политике, принятым в декабре 2020 года.

По его словам, в регионах ПФО проживают 8 млн молодых людей - почти четверть всего населения, что сопоставимо с долей молодежи в возрасте 14-35 лет в структуре населения России в целом.