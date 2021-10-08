Муниципальная практика в Северной Осетии признана одной из лучших в стране

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Северная Осетия вошла в число победителей пятого Всероссийского ежегодного конкурса "Лучшая муниципальная практика". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в пятницу.

"В правительстве РФ назвали лидеров пятого ежегодного конкурса "Лучшая муниципальная практика", по итогам которого определены 50 победителей из 36 регионов России. Северная Осетия вошла в число 10 регионов страны, завоевавших в конкурсе сразу две награды", - говорится в сообщении.

В номинации "Укрепление межнационального мира и согласия и реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" 1-е место во II категории присуждено Иранскому сельскому поселению республики.

В номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах" 3-е место во II категории присуждено Ногирскому сельскому поселению региона.

В этом году в конкурсе впервые могли принимать участие муниципальные округа, а количество призовых мест было увеличено до пяти в каждой номинации. По решению президента Российской Федерации Владимира Путина начиная с 2020 года призовой фонд конкурса был увеличен в 25 раз - до 1 млрд рублей, а перечень конкурсных номинаций расширен. Таким образом, размер присуждаемых муниципальным образованиям премий в этом году составил, в частности, за II категорию: 1-е место - 20 млн рублей, 2-е место - 15 млн рублей, 3-е место - 7 млн рублей, 4-е место - 5 млн рублей, 5-е место - 3 млн рублей.