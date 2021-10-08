На трассе Р-21 "Кола" будут поочередно перекрывать полосы движения в течение 11 дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Движение по полосам федеральной трассы Р-21 "Кола", соединяющей Петербург с Норвегией через Петрозаводск и Мурманск, будет поочередно перекрываться в период с 11 по 22 октября. Ограничения введут в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в пятницу в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В связи с производством работ по восстановлению четырех модульных резинометаллических деформационных швов и пришовных зон, выполненных из полимербетона, на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост - Мга и путепроводе через скотопрогон будет поочередно перекрываться одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч" - приводит пресс-служба слова начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского.

На время проведения ремонта в районе 19 км трассы будут установлены временные дорожные знаки, светофор, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, также будет смонтирована световая сигнализация для водителей.

Ранее Упрдор "Северо-Запад" сообщал, что до 11 октября на федеральной трассе Р-21 будет ограничено движение транспорта на 40 км в районе Ладожского моста. Ограничения введены в связи с ремонтом переправы через Неву, на время которого перекрыли одну из двух полос дороги.