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Пандемия COVID-19

Крымский федеральный университет планирует сохранить удаленку до 20 ноября

Возможно дальнейшее продление дистанта

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения в Крымском федеральном университете (КФУ) планируется на период с 11 октября до 20 ноября. Решение о возможном продлении удаленки будет принято исходя из ситуации, сообщил ТАСС в пятницу заместитель проректора вуза по учебной и методической деятельности Ибрагим Хабибулин.

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"Причины те же (пандемия нового коронавируса - прим. ТАСС). Дистанционный формат, ориентировочно, пока до 20 ноября", - сказал Хабибулин.

Он уточнил, что решение о возможном продлении дистанционного формата будет принято по обстановке.

В Крыму с 11 октября ужесточат противовирусные ограничения, в частности, на дистанционный режим переведут 50% сотрудников госучреждений, пожилых работников, а уровень вакцинации на предприятиях сферы туризма и услуг планируют довести до уровня не менее 80%.

В республике в последние дни фиксируют максимальные показатели заболеваемости. С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразились более 82 тыс. человек, выздоровели более 70 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. человек.

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РоссияКрымПандемия COVID-19
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