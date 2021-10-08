Суд по делу мэра Одессы не смог избрать ему меру пресечения

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины в пятницу объявил перерыв до 11 октября в заседании по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом сообщила председательствующая судья ВАКС.

"Объявляется перерыв до понедельника", - сказала судья, закрывая заседание, которое транслировалось в YouTube.

Заседание продолжалось более 10 часов.

Ранее пресс-секретарь суда Ольга Постолюк сообщила, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины требует арестовать Труханова на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 120 млн гривен ($4,5 млн).

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП предъявили обвинение 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен ($25,5 млн) и легализации незаконно полученных доходов. Среди подозреваемых, помимо Труханова, одесский бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, директор департамента Одесского городского совета Алексей Спектор.