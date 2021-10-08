В Северной Осетии разработали программу развития образования

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Программа развития образования разработана в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики в пятницу.

"Врио министра образования и науки республики Элла Алибекова в своем докладе отметила, что в структуру программы вошли шесть ключевых направлений, направленные на совершенствование изучения осетинского языка, системы дошкольного и общего образования, дополнительного и профессионального образования, развитие кадрового потенциала и модернизацию образования", - говорится в сообщении.

Главной целью программы является создание условий для социальной и образовательной успешности обучающихся, социокультурной мотивирующей среды и обеспечение надежной положительной динамики результатов каждого ребенка.

Ее обсудили с республиканским кабмином, директором департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктором Неумывакиным, и. о. ректора Института развития профессионального образования Максимом Дмитриевым, представителями профессионального педагогического и экспертного сообщества, в том числе федеральных ведомств.

Программа также будет представлена для обсуждения широкому кругу педагогического сообщества и директорского корпуса Северной Осетии.

"Обсуждение такого масштабного проекта позволит нам определить дефициты, которые остаются на сегодняшний день в образовании, и то, как будет двигаться региональная система образования. За последние годы было очень много сделано, мы достаточно результативно участвуем и включаемся в огромное количество проектов в рамках нацпроекта "Образование". Сейчас перед нами стоит задача - с опорой на уже достигнутые результаты двигаться дальше", - сказала Алибекова, слова которой приводятся в сообщении.