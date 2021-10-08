В Дагестане появится программа повышения надежности электроснабжения для Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Программа повышения надежности электроснабжения разрабатывается для Махачкалы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства Дагестана.

"Заместитель председателя правительства Дагестана Манвел Мажонц провел совещание по вопросу исполнения поручения министра энергетики РФ по разработке программы повышения надежности электроснабжения потребителей города Махачкалы. Разрабатываемая программа включает в себя все необходимые мероприятия, обеспечивающие не только бесперебойность электроснабжения, но и качество электроэнергии в периоды максимальных зимних и летних нагрузок", - говорится в сообщении регионального правительства.

По словам представителя пресс-службы, программой предусмотрено решение вопроса по эксплуатации бесхозных сетей, а также обеспечения удобства расчетов за электроэнергию потребителями города.

"По итогам обсуждения принято решение о создании рабочей группы с участием администрации города и представителей "Дагэнерго", которая в том числе займется рассмотрением возможности строительства 15 блочных комплектных трансформаторных подстанций. Администрацией города будет подготовлена информация по "бесхозяйным" объектам, а также по перспективному развитию районов города", - добавили в пресс-службе.

По данным Минэнерго Дагестана, частые отключения электроэнергии обусловлены неудовлетворительным техническим состоянием электросетевого комплекса. Электрические сети и подстанции, построенные в основном в 1960-1970-х годах XX века, изношены более чем на 70%, что выше среднероссийских показателей.

Особенно остро ситуация с сетями проявляется при ухудшении погодных условий (большое количество осадков, порывистый ветер, повышение либо понижение температурных значений относительно средних показателей). И в настоящее время в определенных муниципалитетах из-за ливневых дождей наблюдается отключение электроэнергии у населения.