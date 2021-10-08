Жители Дагестана заключили около 5 тыс. соцконтрактов для улучшения своего благосостояния

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. социальных контрактов Министерство труда и социального развития Дагестана заключило с жителями республики. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе в регионального Минтруда.

"В 52 учреждениях социальной защиты населения по всей республике ведется активная работа по консультации граждан, планирующих принять участие в проекте "Социальный контракт". С начала реализации проекта в учреждениях соцзащиты соответствующую консультацию получили около 10 тыс. граждан. В настоящее время для улучшения своего благосостояния заключен 4 841 контракт", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что благодаря поддержке государства через социальный контракт 919 нуждающихся семей республики откроют собственное дело. Большинство контрактов заключено на открытие ателье, салонов красоты, кондитерских и кулинарных цехов, грузоперевозок и курьерских служб. "Самыми активными предпринимателями оказались жители Акушинского, Магармкентского, Хасавюртовского, Казбековского, Гумбетовского районов, а также городов Махачкала и Дербент. Для ведения личного подсобного хозяйства заключено 530 социальных контрактов, и это направление особенно популярно среди жителей сел и пригородных поселков", - добавили в пресс-службе Минтруда Дагестана.

Как рассказали в ведомстве, главная цель социального контракта - создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из трудной жизненной ситуации.

"Граждане, желающие принять участие в проекте "Социальный контракт", могут обратиться в органы социальной защиты населения Минтруда Республики Дагестан по месту жительства", - заключили в Министерстве труда и соцразвития региона.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума. С 2021 года механизм социального контракта получил федеральное софинансирование во всех регионах.